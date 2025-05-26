مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يتفقدان مسجد السلطان أبو العلا

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، أعمال تطوير وترميم مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا في إطار جهود الدولة للحفاظ على المناطق الأثرية لاستعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

رافق محافظ القاهرة، في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمرو عبد المنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور عبد الله الشريف، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وممثلون عن وزارتي الأوقاف والآثار، وعدد من قيادات المحافظة.

وتأتي جولة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، في إطار الحرص المستمر على متابعة معدلات تنفيذ المشروع، لدفع العمل به، مع مراعاة تذليل أية معوقات في سبيل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة.

وتقوم وزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بأعمال الترميم لاستعادة المسجد والذي تم إنشاؤه سنة 890 هجريًا الموافق 1485 م، لحالته القديمة، والحفاظ عليه، والمسجد به مقام الحسين أبو علي الملقب بالسلطان أبو العلا، والذي يتصل نسبه بالإمام الحسين.

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