كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- علاء أحمد:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إن حزب "مستقبل وطن" يملك القدرةَ على حسم الأغلبية في البرلمان المقبل، مشيدًا بالدفعة الشبابية في الحزب والجهود التي يبذلها أحمد عبد الجواد، أمين عام الحزب.

وقال "الجلاد"، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي، عبر موقع "مصراوي": "أنا من المتابعين لحزب مستقبل وطن بدقة من وقت ما تأسس حتى الآن، ولاحظت أنه خلال الفترة الماضية هناك دفعة شبابية كبيرة جدًّا، وأعتقد أن اختيار أحمد عبد الجواد، أمينَ تنظيم ثم أمينًا عامًّا، هو قيادة شابة لديه حيوية وحضوره في الحزب جيد جدًّا، واستطاع أن يحقق، رغم الفترة القصيرة، الوجود الحقيقي للحزب في الجمهورية بالكامل، بما فيها أمانات القرى، وهو يجمع حوله مجموعة من الشباب، ونحن بحاجة إليهم".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، مشيدًا بدور الحزب: "مستقبل وطن قام بدور كبير على الجانب الخدمي والاجتماعي، سواء مؤتمرات (هدية الرئيس) أو المستشفيات وغيرها وإعانات الناس، وعنده دور، فالحزب هو عبارة عن إيه؟ إما مشروع فكري سياسي بديل وإما وجود خدمي على الأرض، والحزب قام بدور كبير جدًّا".

ووجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، نصائح لأمين عام الحزب، قائلاً: "نصيحة لأحمد عبد الجواد، لو همست له في أذنه قبل الانتخابات الجاية، أقول له 3 حاجات: المرحلة المقبلة صعبة وصعبة بشكل حقيقي.. أول حاجة أنصحه باختيار الوجوه والشخصيات التي ستقود الانتخابات تحت لواء حزب مستقبل وطن، وهذا يحتاج إلى تدقيق واختيارات مختلفة عن السابقة، ويحتاج إلى وجوه قريبة من الناس، ولديها ثقافة سياسية ورؤية، وتستطيع أن تضيف للحزب داخل وخارج البرلمان.

وأكد رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت"، أهمية دور الشباب: "ثاني حاجة أن يعتمد أكثر وبشكل أساسي على الشباب، والرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال منتديات ومبادرات الشباب منحَ الشبابَ مناصب كبيرة في مصر، ولكن الحزب اسمه مستقبل وطن يا أحمد، يعني محتاج الشباب، وهو متخذ هذا المنحنى، لكن يجب ترسيخه خلال اختيارات مستقبل وطن المقبلة".

وتابع الجلاد: "ثالث حاجة، أنه حتى في الانتخابات الفردي، الأحزاب تقف بجانب مرشحيها، والفردي مهم في إيه؟.. أنه ليس داخلاً في قائمة، والأحزاب دائمًا ما تلجأ إلى واحد عنده عصبة عائلية أو قبلية، وغيره ينجح في المحافظة، أو أنه يمتلك مال ورأسمال، وأنا أقول له: اجعل امتلاك رأس المال في الآخر؛ لأن الحزب به رجال أعمال كثيرون، ولكن نحن بحاجة إلى الممثل الحقيقي للشعب المصري داخل البرلمان أن تكون لديه رؤية أكثر من الفلوس".

وأجاب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في رده على سؤال حول قدرة حزب مستقبل وطن على حسم الأغلبية في البرلمان المقبل، قائلًا: "نعم، قادر، بالذي حصل الفترة الأخيرة والذي عمله أحمد عبد الجواد وباستكمال بنية الحزب في كل المحافظات والقرى، وهناك فرق بين الأمنيات والتحليل، وأنا بالتحليل أرى أنه سيأخذ الأغلبية".

الطريق إلى البرلمان

وحلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" على موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق اليوم الأحد، برنامج الطريق إلى البرلمان، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.