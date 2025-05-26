"نقل النواب" تناقش موازنة "سكك حديد مصر" للعام المالي الجديد

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مشروعَ القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، في ما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واستعرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025- 2026، مبلغ 89 مليارًا و220 مليونًا و512 ألف جنيه.

وبلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 65 مليارًا و890 مليونًا و568 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليارًا و329 مليونًا و944 ألف جنيه، بنسبة 35%.

وبلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 23 مليارًا و845 مليونًا و272 ألف جنيه.

وبلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 20 مليارًا و115 مليونًا و525 ألف جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و729 مليونًا و747 ألف جنيه، بنسبة 19%.

وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026، 65 مليارًا و375 مليونًا و240 ألف جنيه.

وبلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 45 مليارًا و775 مليونًا و43 ألف جنيه، بزيادة قدرها 19 مليارًا و600 مليون و197 ألف جنيه، بنسبة 43%.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، في ما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر.