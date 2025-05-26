تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس وإعلان موعد انخفاض الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الآن تشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل لـ40 درجة على القاهرة في الظل، بسبب الكتل الهوائية الصحراية التي تتعرض لها البلاد.

وأضافت غانم: يوجد رياح نشطة على أغلب المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتستمر على مدار اليوم.

ونصحت المواطنين خلال الساعات المقبلة بارتداء غطاء للرأس وتناول كميات كبيرة من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى الخامسة عصرا.

وتابعت: الحالة الجوية بداية من الثلاثاء ستكون مختلفة بسبب الانخفاضات في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد وتصل لـ 7 إلى 8 درجات.

وأكدت أن الحرارة غدا على القاهرة ستكون 33 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة، وعلى جنوب البلاد 36 درجة.

وأشارت إلى أن تراجع الحرارة نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية والتي تدخل الجبهة الباردة، ويستمر الطقس على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع.

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