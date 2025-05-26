وزير الطيران: تطوير منظومة الملاحة الجوية أولوية وطنية

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، زيارة تفقدية إلى مقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إحدى الركائز الأساسية في منظومة النقل الجوي المصري.

يأتي ذلك؛ في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وتقييم جهود التطوير بقطاعات الطيران المختلفة.

وكان في استقباله الكابتن إيهاب محيي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات قطاع الملاحة الجوية والمراقبة الجوية. وتضمنت الجولة زيارة مركز القاهرة للملاحة الجوية (CANC)، الذي يُعد من المراكز المحورية لإدارة الحركة الجوية على المستويين المحلي والإقليمي.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير الأقسام المختلفة بالمركز واطّلع على أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في إدارة الحركة الجوية، مشيدًا بمستوى التطوير والتحديث الذي تشهده منظومة العمل داخل الشركة.

كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة، استمع خلاله إلى عرض مفصل حول الجدول الزمني لمشروعات التطوير المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واستعرض الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد الدكتور سامح الحفني دعم الوزارة الكامل للرؤية الطموحة التي تنتهجها الشركة، والتي تستهدف وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال الملاحة الجوية، مشددًا على أهمية مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي عالميًا.

وفي ختام زيارته، وجه وزير الطيران المدني الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مشيدًا بأدائهم الاحترافي وقدرتهم على التعامل بكفاءة مع التحديات والمواقف الطارئة، مؤكدًا أن العاملين بالملاحة الجوية يمثلون العصب الحيوي لهذا القطاع، لما يتطلبه من دقة وانضباط وكفاءة عالية.

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