غدًا.. انطلاق مناقشة موازنات شركات الكهرباء للعام المالي الجديد

تنطلق فاعليات انعقاد الجمعيات العامة العادية لمناقشة موازنات شركات الكهرباء عن العام المالي الجديد 2025- 2026، غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتبدأ الجمعيات بشركات الإنتاج كما هو متبع؛ إذ يتم عقد 4 جمعيات يوميًّا على مدار 4 أيام؛ لتنتهي الأحد بشركة الخدمات الطبية.

وينشر "مصراوي" المواعيد النهائية لانعقاد الجمعيات، في ما يلي:

الثلاثاء

الوجه القبلي للإنتاج- القاهرة للإنتاج- شرق الدلتا- وسط الدلتا للإنتاج

الأربعاء

غرب الدلتا- المحطات المالية- البحيرة للتوزيع- جنوب القاهرة

الخميس

مصر العليا- شمال الدلتا- جنوب الدلتا- مصر الوسطى

الأحد

الإسكندرية للتوزيع- القناة للتوزيع- شمال القاهرة للتوزيع- الخدمات الطبية