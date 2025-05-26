غدًا.. انطلاق مناقشة موازنات شركات الكهرباء للعام المالي الجديد
تنطلق فاعليات انعقاد الجمعيات العامة العادية لمناقشة موازنات شركات الكهرباء عن العام المالي الجديد 2025- 2026، غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتبدأ الجمعيات بشركات الإنتاج كما هو متبع؛ إذ يتم عقد 4 جمعيات يوميًّا على مدار 4 أيام؛ لتنتهي الأحد بشركة الخدمات الطبية.
وينشر "مصراوي" المواعيد النهائية لانعقاد الجمعيات، في ما يلي:
الثلاثاء
الوجه القبلي للإنتاج- القاهرة للإنتاج- شرق الدلتا- وسط الدلتا للإنتاج
الأربعاء
غرب الدلتا- المحطات المالية- البحيرة للتوزيع- جنوب القاهرة
الخميس
مصر العليا- شمال الدلتا- جنوب الدلتا- مصر الوسطى
الأحد
الإسكندرية للتوزيع- القناة للتوزيع- شمال القاهرة للتوزيع- الخدمات الطبية
فيديو قد يعجبك: