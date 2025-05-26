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غدًا.. انطلاق مناقشة موازنات شركات الكهرباء للعام المالي الجديد

01:18 م الإثنين 26 مايو 2025

المهندس جابر دسوقي

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تنطلق فاعليات انعقاد الجمعيات العامة العادية لمناقشة موازنات شركات الكهرباء عن العام المالي الجديد 2025- 2026، غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتبدأ الجمعيات بشركات الإنتاج كما هو متبع؛ إذ يتم عقد 4 جمعيات يوميًّا على مدار 4 أيام؛ لتنتهي الأحد بشركة الخدمات الطبية.

وينشر "مصراوي" المواعيد النهائية لانعقاد الجمعيات، في ما يلي:

الثلاثاء

الوجه القبلي للإنتاج- القاهرة للإنتاج- شرق الدلتا- وسط الدلتا للإنتاج

الأربعاء

غرب الدلتا- المحطات المالية- البحيرة للتوزيع- جنوب القاهرة

الخميس

مصر العليا- شمال الدلتا- جنوب الدلتا- مصر الوسطى

الأحد

الإسكندرية للتوزيع- القناة للتوزيع- شمال القاهرة للتوزيع- الخدمات الطبية

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المهندس جابر دسوقي موازنات شركات الكهرباء القابضة لكهرباء مصر
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