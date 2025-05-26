رئيس البعثة الطبية للحج: نخدم 80 ألف حاج

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس البعثة الطبية للحج، إن المستلزمات والأدوية لا بد أن تكون بنوعيات وكميات مناسبة مع معدلات التشخيصات، مشيرًا إلى أن الخدمات تشمل عدد ضخم مقارنة بالأعوام السابقة يصل لـ 80 ألف حاج، ونتعرف على المتطلبات من خلال التنسيقات للسنوات السابقة، لتحديد حجم الاستهلاك.

وأوضح رئيس البعثة الطبية، في تصريحات صحفية، أنه لا بد أن يكون هناك سياسات عمل ونماذج واضحة، لاستعمال التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية، لتنظيم العمل أثناء المناسك، لافتًا إلى أن هناك سياسات تخصّ العمل في الإعداد، غرفة الطوارئ، وغرفة العمليات، كما أنه هناك مركز معلومات لتجميع البيانات وعمل الإحصائيات المناسبة.

وتابع "مصطفى"، أن هناك إدارة للصيدلية، إدارة للمرور على المستشفيات، وكل أنواع التقييمات التي تخصّ الحاج المصري، سواء أكان متواجد بالفندق أو بالمستشفى، أو يحتاج إلى إجراء عملية، أو الدخول للعناية المركزة، كأنه نظام صحي انتقل من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية.