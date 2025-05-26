كيلو اللحوم السوداني بـ285 جنيهًا والبقري بـ350
كتب- محمد سامي:
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين 26 مايو 2025، قائمة محدثة لأسعار اللحوم والدواجن المطروحة للمواطنين، ضمن جهودها المستمرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تزامنًا مع استعدادات عيد الأضحى المبارك وزيادة الطلب على اللحوم.
وجاءت الأسعار الجديدة، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، على النحو التالي:
لحم سوداني طازج: 285 جنيهًا
لحم بقري طازج: 350 جنيهًا
لحم جاموسي طازج: 260 جنيهًا
لحم مجمد (1 كجم): 210 جنيهات
ضاني بلدي مذبوح: 385 جنيهًا
ضاني مجمد صافي بدون لية: 390 جنيهًا
خراف حية للأضاحي: 225 جنيهًا للكيلو
أبقار حية للأضاحي: 190 جنيهًا للكيلو
دواجن مجمدة مستوردة (1 كجم): 110 جنيهات
كتف بتلو مجمد بالعظم: 190 جنيهًا
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