الحكومة تكشف حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة

كتب- محمد أبو بكر:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض زيادات جديدة على ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية.

وأكد المركز في الفيديو أن الدولة لم تُصدر أي قوانين أو قرارات تتعلق برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، ولا توجد نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، مشددًا على أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يسهم في تهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، ويعزز مناخ الأعمال داخل السوق المحلي، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار الفيديو إلى أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل، في إطار التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الحماية الكافية للشرائح الأكثر احتياجًا.

كما شدد المركز على أن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة يظل من أولويات الحكومة المصرية، إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان مستوى معيشة كريم لكل المواطنين.

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