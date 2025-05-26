وزير الثقافة يوقع بروتوكول تعاون مع نقيب كتاب مصر لدعم الحراك الثقافي

كتب- محمد شاكر:

وقَّعَ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بروتوكول تعاون يهدف إلى الاستعانة بخبرات أعضاء النقابة في إثراء الحراك الثقافي، ونشر الوعي، واكتشاف المواهب الأدبية وصقلها.

وأكد وزير الثقافة، حسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع نطاق الفاعليات الثقافية، وتقديم محتوى فكري وأدبي يليق بجمهور الثقافة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تمثل أحد أهم الكيانات الثقافية الوطنية؛ بما تضمه من قامات أدبية وفكرية مؤثرة.

وأعرب عبد الهادي عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول، معتبرًا إياه إنجازًا بارزًا في مسيرة النقابة، وخطوة مهمة نحو تعميق التعاون مع وزارة الثقافة، بما يعكس إيمان الطرفَين بأهمية الفعل الثقافي وضرورة بلورة رؤية ثقافية شاملة تخدم المجتمع المصري.

ويتضمن البروتوكول تنظيم مؤتمرات أدبية، ولقاءات فكرية، وندوات، وصالونات ثقافية مشتركة، تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وتشكيل الوجدان الوطني، إلى جانب مشاركة الاتحاد بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمساهمة في البرنامج الثقافي الرسمي للمعرض.

وينص البروتوكول على تفعيل التعاون بين أفرع الهيئة العامة لقصور الثقافة والنقابات الفرعية للاتحاد في المحافظات؛ لتنظيم فاعليات تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، الذي أعرب عن سعادته بهذه الشراكة، مشيدًا بقيمة الثقافة المصرية ودورها الراسخ في تشكيل هوية الأمة.

حضر التوقيع عدد من القيادات الثقافية؛ من بينهم: الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور طارق الكومي، نقيب التشكيليين، إلى جانب عدد من قيادات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وهم: الشاعر السيد حسن، نائب رئيس النقابة، الشاعر زينهم البدوي، السكرتير العام، الشاعر جابر بسيوني، أمين الصندوق، المستشار عبد الفتاح الكاشف، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة، والكاتب الصحفي أشرف أبو الريش، المستشار الإعلامي للنقابة.

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