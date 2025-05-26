تعاون مصري سعودي يُنهي أزمة عدد من العمال المصريين بعد واقعة تعنيف

كتب- محمد أبو بكر:

أعرب وزير العمل، محمد جبران، عن خالص شكره وتقديره للجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس ناصر الجريد، على تعاونها الإيجابي مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، والذي أسفر عن تسوية ناجحة لمطالب عدد من العمال المصريين بالمملكة.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة العمالية السعودية استجابت على الفور لعقد اجتماع مباشر مع العمال المصريين المتضررين، والاستماع إلى شكواهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة، للتحقيق السريع في واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بتعرض أحد العمال المصريين للتعنيف والإهانة من قبل صاحب عمل سعودي.

وأكد جبران أن التحرك العاجل عكس اهتمامًا مشتركًا من الجانبين المصري والسعودي بحماية حقوق العمال وصون كرامتهم، حيث عُقد اجتماع موسع بحضور ممثلي السفارة والقنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالرياض، وبمشاركة صاحب العمل، الذي أبدى التزامه الكامل بتلبية مطالب العمال وصرف مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وشدد وزير العمل على أن هذه الواقعة تمثل حالة فردية لا تعكس طبيعة العلاقة المتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي، مؤكدًا أن العمالة المصرية تحظى بتقدير واحترام واسع داخل المملكة، في إطار علاقات تاريخية وطيدة تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل.

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