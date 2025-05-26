كارت الخدمات المتكاملة.. الإعاقات المستحقة وخطوات استخراجه

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تحديد الحالات المستحقة للحصول على "كارت الخدمات المتكاملة" ضمن جهود الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الحقوق والخدمات المقررة بموجب القانون.

وأكدت الوزارة، أن الحالات المؤهلة للحصول على الكارت تشمل:

- البتر (طرف واحد أو متعدد الأطراف)

- الشلل الرباعي

- الشلل الدماغي

- ضمور العضلات

- شلل الأطفال بطرف أو أكثر

- كف البصر

- الإعاقات المتعددة

- متلازمة داون

- الإعاقات الذهنية (بمعدل ذكاء 35% أو أقل)

- حالات طيف التوحد

- التقزم

وأوضحت الوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 117 ألفًا و513 مواطنًا من طالبي الكارت، في جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 18 مايو الجاري.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إن خطوات التقديم تبدأ بالتسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للوزارة: هنا

ويتطلب التسجيل إدخال البيانات التالية:

- الاسم الرباعي

- الرقم القومي

- نوع الإعاقة

- رقم الهاتف

- محل السكن

ويتم بعد ذلك إخطار مقدم الطلب برسالة نصية على الهاتف المحمول تتضمن موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

وأشار "العقاد"، إلى أن لجان توقيع الكشف الطبي تضم وحدات تابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات الجامعات، بالإضافة إلى لجان طبية من القوات المسلحة والشرطة، لضمان التقييم الدقيق للحالة.

وبعد استكمال الكشف والإجراءات، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي، التي تتولى إصدار "كارت الخدمات المتكاملة" للمستحقين.

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