حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025



كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على كافة أنحاء مناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد اليوم الاثنين ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

أما فيما يخص نشاط الرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، بالإضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية، بحسب ما أعلنته الهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن وعواصم مختلف المحافظات:

- القاهرة الصغرى 21 والعظمى 40 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 22 والعظمى 41 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 22 والعظمى 41 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- دمياط الصغرى 22 والعظمى 33 درجة.

- بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 41 درجة.

- السويس الصغرى 24 والعظمى 40 درجة.

- العريش الصغرى 21 والعظمى 40 درجة.

- رفح الصغرى 20 والعظمى 39 درجة.

- طابا الصغرى 21 والعظمى 37 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 40 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 26 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

- بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

- المنيا الصغرى 23 والعظمى 40 درجة.

- أسيوط الصغرى 24 والعظمى 41 درجة.

- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 42 درجة.

- قنا الصغرى 25 والعظمى 43 درجة.

- الأقصر الصغرى 26 والعظمى 43 درجة.

- أسوان الصغرى 26 والعظمى 43 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 42 درجة.