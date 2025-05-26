تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

المال أصبح نقمة.. لميس الحديدي تعليقًا على انتحار حفيد نوال الديجوي

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن أسفها الشديد لحادثة انتحار أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الديجوي، الذي أقدم على إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه من مسدس مرخص داخل مسكنه.

وخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، قالت الحديدي بأسى: "لعن الله الفلوس اللي تودينا في السكة دي، اللي توصل حد للانتحار وتوصل عيلة أنها تؤذي بعضها البعض وتوصل ست عظيمة زي الدكتورة نوال الديجوي للحالة الحالية".

أديب يعلق على وفاة حفيد نوال الدجوي: أسرة ما أغنى عنها مالها.. فيه لعنة غير مفهومة

علق الإعلامي عمرو أديب على التطورات المأساوية في أزمة أسرة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا.

قال أديب، في تعليق ببرنامجه "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن "عائلة الدجوي المنكوبة هي حديث مصر والعالم العربي، ويسأل الناس سؤالًا واحدًا وهو ما السبب؟".

محامي أسرة حفيد نوال الدجوي: الراحل لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية

قال الدكتور محمد حمودة، محامي أسرة شريف الدجوي، إن الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال، لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية، مؤكدًا أنه تلقى تهديدات بالقتل قبل وفاته.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أحمد كان يدرس بالخارج وعُين في مؤسسة تعليمية، ولم يكن له أي تاريخ مرضي نفسي.

الكهرباء: لا تخفيف أحمال صيفًا.. واستثمارات بـ25 مليار جنيه شهريًا لتعزيز الشبكة

حسم منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الجدل حول تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك خطة لتخفيف الأحمال ولن يكون هناك انقطاع للكهرباء".

أضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون تي في"، أن الكهرباء "ستكون متاحة على كافة الاستخدامات الصناعي والزراعي والمنزلي والتجاري".

رئيس "محلية النواب": قانون الإيجار القديم يهدف لـ"العدالة".. ونتعامل معه بمشرط عمليات

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع الحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي.

وقال السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.

أحمد موسى ينتقد تضخيم انفجار أنبوبة بوتاجاز المنيا إعلاميًا

علق الإعلامي أحمد موسى على حادثة انفجار أنبوبة بوتاجاز في المنيا، التي وقعت أمس، منتقدًا تضخيم بعض وسائل الإعلام للواقعة وتحويلها إلى "حدث جلل".

أكد "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن حادثة المنيا "بسيطة"، لكنها تصدرت بعض الشاشات وأصبحت "خبرًا عاجلاً، وأنه انفجار، وتصدرت الأخبار كأنه أحداث 11 سبتمبر".