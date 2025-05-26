تدخل طبي دقيق ينقذ مريضًا في حالة حرجة بمستشفى شبين الكوم التعليمي

كتب - أحمد جمعة:

تمكّن فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى شبين الكوم التعليمي من إنقاذ حياة مريض في حالة حرجة، إثر تدخل طبي دقيق ومعقد خلال وقت قياسي.

يأتي ذلك في تأكيد جديد على الدور المحوري الذي يؤديه طب الطوارئ كحجر الزاوية في أي نظام صحي فعال، والذي توليه وزارة الصحة والسكان اهتمامًا بارزًا بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، حيث يُمثل طب الطوارئ خط الدفاع الأول والأخير للمرضى في اللحظات الحرجة، وتأكيدًا على عدم اقتصار دور أطباء وممرضي الطوارئ على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة فحسب، بل يمتد ليشمل سرعة التقييم والتشخيص، واتخاذ قرارات مصيرية في ثوانٍ معدودة، مما يُحدث فارقًا هائلًا في حياة المريض، بحسب بيان اليوم.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه بتنسيق كامل بين مستشفيات الهيئة، استقبلت مستشفى دمنهور التعليمي مريضًا يبلغ من العمر 37 عامًا، يعاني من شلل بالجانب الأيمن، وفقدان في النطق، واضطراب في الوعي، حيث كشفت الأشعة عن وجود جلطة حادة بالمخ ناتجة عن انسداد الشريان الدماغي الأوسط. وبفضل التنسيق السريع والفعّال، تم تحويل الحالة فورًا إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء قسطرة مخية طارئة، وتمكن الفريق من سحب الجلطة المخية بنجاح باستخدام قساطر ودعامات خاصة، مما أدى إلى تحسن ملحوظ وسريع في حالة المريض، واستعادة جزء كبير من قوة الجانب الأيمن، وتم نقل المريض لاستكمال العلاج بوحدة السكتة الدماغية.

وأضاف الدكتور فيصل جودة، مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمي، أنه فور وصول المريض إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، استعد فريق المخ والأعصاب بالطوارئ لاستقباله وتقييمه، وتبين أن المريض يعاني من اشتباه جلطة بالقلب بالتزامن مع أعراض الجلطة المخية، وهو ما استدعى تدخلًا مشتركًا وغير مسبوق بين فريقي القسطرة القلبية والمخية. وتم تجهيز المريض لإجراء قسطرة تشخيصية على القلب بالتزامن مع إجراءات القسطرة المخية، وبينما أظهرت القسطرة القلبية سلامة شرايين القلب، كشفت القسطرة المخية عن وجود انسداد بالشريان الأوسط للمخ في الناحية اليسرى. وعلى الفور، تم التعامل معها وسحبها بنجاح، وخرج المريض إلى وحدة السكتة الدماغية للمتابعة وتلقي العلاج بعد استقرار حالته.

وأفاد الدكتر أحمد محمد عطية، استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية بالهيئة، بأن وحدات القسطرة المخية بمستشفيات الهيئة تعمل كمنظومة واحدة في إطار من التعاون والتكامل فيما بينها، مما يسهم في الحفاظ على حياة المرضى، وعدم تعرضهم لأي مضاعفات نتيجة التأخر في التدخل في الوقت المناسب، والتعامل مع هذه الحالة يؤكد ذلك، حيث تم استقبالها بمستشفى دمنهور التعليمي والتعامل فورًا معها والتنسيق مع مستشفى شبين الكوم التعليمي للتجهيز لاستقبال الحالة، وتمكن الفريق الطبي من التدخل في الوقت المناسب وإنقاذ المريض.

وساهم في هذا الإنجاز الطبي الهام فريق القسطرة المخية والقلبية بمستشفى شبين الكوم التعليمي: الدكتورأحمد شاهين، استشاري القلب، الدكتورأحمد محمد عطية، استشاري المخ والأعصاب والمشرف على وحدة القسطرة المخية، د. أحمد هاني الشافعي، زميل مساعد الأمراض العصبية، د. شعبان أحمد معوض، زمالة الأمراض العصبية، أ. محمد سامي، تمريض القسطرة، أ. أحمد خضر، فني القسطرة،تحت إشراف رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بشبين الكوم التعليمي، الدكتوررباب نشأت أبوشادي، وبالتعاون مع أطباء طوارئ الأمراض العصبية والسكتة الدماغية بمستشفى شبين الكوم التعليمي: د. ياسمين أحمد، د. روان الشيخ، د. إيمان الزوق.

وأطباء القسطرة القلبية بشبين الكوم التعليمي، وعلى رأسهم: الدكتورإيهاب المليجي، رئيس قسم القلب ووحدة القسطرة لجهودهم السريعة وتعاونهم المثمر، إضافة إلى الجهد المشكور لسرعة التنسيق ونقل الحالة من: الدكتورإبراهيم البنا، مدير مستشفى دمنهور التعليمي الدكتورمحمد البهنساوي، رئيس قسم الأعصاب.