ارتفاع كبير في الحرارة ثم انخفاض.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء خلال اليوم الاثنين لتكون درجات الحرارة على القاهرة 40:38 درجة وعلى جنوب البلاد 43:40 درجة.

وأكدت الهيئة أنه سوجد نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

طقس الثلاثاء:

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 9:8 درجات.

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