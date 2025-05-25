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المال أصبح نقمة.. لميس الحديدي تعليقًا على انتحار حفيد نوال الديجوي

11:49 م الأحد 25 مايو 2025

لميس الحديدي

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كتبت- داليا الظنيني:

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن أسفها الشديد لحادثة انتحار أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الديجوي، الذي أقدم على إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه من مسدس مرخص داخل مسكنه.

وخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، قالت الحديدي بأسى: "لعن الله الفلوس اللي تودينا في السكة دي، اللي توصل حد للانتحار وتوصل عيلة أنها تؤذي بعضها البعض وتوصل ست عظيمة زي الدكتورة نوال الديجوي للحالة الحالية".

وأضافت: "في الوضع ده، يبقى الفلوس نقمة وليست نعمة، والفلوس أصبحت نقمة على هذه الأسرة".

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