الجبلي يكشف تفاصيل تطور الخريطة الصحية للأمراض في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، على التحول الكبير الذي طرأ على الخريطة الصحية للأمراض في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح أنه بينما كانت الأمراض المعدية، مثل البلهارسيا والدرن، تمثل العبء الأكبر في السبعينيات والثمانينيات، حيث تجاوزت 40% من الأمراض، فقد شهدت البلاد تحسنًا ملحوظًا في مكافحتها بفضل خطط مدروسة وتدريب وتوفير العلاج.

وأشار إلى الانخفاض الكبير في معدلات الإصابة بالدرن من 250 حالة لكل 100 ألف مواطن عام 1950 إلى 9 حالات فقط حاليًا، بعد أن كانت 17 حالة في عام 2000.

كما لفت إلى النجاح الكبير في السيطرة على البلهارسيا، التي انخفضت نسبة الإصابة بها من 32% عام 1987 إلى 2 في الألف حاليًا، بالإضافة إلى الإنجازات في علاج فيروس سي.

وفي المقابل، أوضح الدكتور الجبلي خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن الخريطة الصحية الحالية تشهد تصاعدًا في الأمراض غير المعدية، التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر. وتتصدر أمراض القلب قائمة هذه الأمراض، تليها السكتة الدماغية في المرتبة الثانية، ثم أمراض الكلى في المرتبة الثالثة، مرجعًا ذلك إلى سوء التغذية وقلة الحركة والعوامل الوراثية.

ونبه إلى أن هذا التحول يضع عبئًا إضافيًا على النظام الصحي، خاصة مع النمو السكاني المتزايد في الشريحة العمرية فوق 65 عامًا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 20% من السكان بحلول عام 2050، مما يزيد من تكلفة العلاج.

ولمواجهة هذه التحديات، شدد الدكتور الجبلي على ضرورة تبني خطة واضحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التوعية الصحية لتعليم الناس كيفية الوقاية من الأمراض غير المعدية، واستخدام التكنولوجيا في العلاج عن بعد لتقليل الحاجة إلى الإقامة في المستشفيات وتكاليفها، بالإضافة إلى استثمار القطاع الخاص كشريك فاعل في دعم المنظومة الصحية.