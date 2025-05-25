كتب- حسن مرسي:

حسم منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الجدل حول تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك خطة لتخفيف الأحمال ولن يكون هناك انقطاع للكهرباء".

أضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون تي في"، أن الكهرباء "ستكون متاحة على كافة الاستخدامات الصناعي والزراعي والمنزلي والتجاري".

وتابع أن الوزارة وضعت خطة عمل متواصلة بالتعاون مع وزارة البترول، بهدف تعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في الكهرباء.

وأشار إلى أن الستة أشهر الماضية شهدت نجاح الخطة في تخفيض 8.3 مليار جنيه في استهلاك الوقود.

وأوضح أنها تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية والاستقرار للشبكة، مؤكدًا على استعدادات محطات الإنتاج للعمل تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الشهري يبلغ 25 مليار جنيه.

وأشار إلى إدخال قدرات جديدة للطاقات المتجددة، حيث تم إدخال 1000 ميجا وات طاقة رياح و700 ميجا وات طاقة شمسية، وذلك بهدف تعظيم العوائد من الطاقات الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى تخزين الطاقة بمحطات متصلة أو منفصلة لاستخدامها وقت الذروة مما يصب في خفض الوقود.

وأوضح أن حادثة خروج محول من الخدمة يترتب عليه توفير بديل كما حدث في قنا، "ليست تخفيف أحمال وإنما حادث خروج من الخدمة وارد الحدوث".

وكشف عن تحديث منظومة الشكاوى والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لحظي ومتابعة تقديم الخدمة وجودتها بما يليق بالمواطن وحجم استثمارات القطاع خلال العشر سنوات الماضية.