محافظة القاهرة تكشف حقيقة وجود تسريب غاز بمحطة وقود برمسيس

كتب- محمد نصار:

أكدت محافظة القاهرة أن فرق الطوارئ التابعة لشركة الغاز قامت بإتمام غلق محبس الغاز داخل محطة الوقود الموجودة بتقاطع أحد الشوارع مع شارع رمسيس بحي الأزبكية والتي شهدت تسريبًا للغاز.

وأضافت محافظة القاهرة، أنه تم تأمين الموقع وفصل التيار الكهربائي، دون حدوث إصابات، ويقوم فريق فنى متخصص بأعمال الإصلاح والمراجعة، مع تواجد جميع مسئولي المرافق والحي وعدد من سيارات الإطفاء للتأمين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتسرب غاز فى محطة وقود بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان تحسبا لوقوع حريق، فيما قام عمال شركة الغاز بفصل الغاز عن المنطقة بالكامل، لحين إصلاح التسرب في المكان.