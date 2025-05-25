إعلان

منسق تجميع الألبان بالزراعة يكشف تفاصيل الرقابة على جودة الألبان المستوردة

10:32 م الأحد 25 مايو 2025

الرقابة على جودة الألبان المستوردة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:
أوضح الدكتور عبدالرشيد غانم، المنسق العام لمراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، أن الألبان التي يتم تجميعها تخضع لمواصفات دقيقة تضمن سلامتها للمستهلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي على شاشة "اليوم الحدث"، مساء الاثنين، أن عملية تجميع الألبان كانت تتم في السابق بصورة غير منظمة وغير خاضعة للرقابة بشكل كامل.

وأكد أن وزارة الزراعة، تشرف إشرافًا كاملًا على جميع مراحل إنتاج الألبان، بدءًا من المزرعة ومرورًا بمراكز التجميع ووصولًا إلى المصانع.

وذكر أن الوزارة تحرص على أن تكون منتجات الألبان خالية من أي أمراض قد تضر بصحة المواطنين.

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور غانم أن قرار إلغاء اشتراط شهادة "حلال" على منتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة يهدف إلى تقليل تكلفة الاستيراد، وهو ما سينعكس إيجابًا على سعر المنتج النهائي للمستهلك. وأشار إلى أن مصر تستورد كميات من الألبان من الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الألبان المستوردة جودة الألبان الزراعة شهادة حلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رصاصة اخترقت رأسه.. ماذا حدث لحفيد نوال الدجوي داخل الفيلا 271 بالشيخ زايد؟
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية