كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الدكتور عبدالرشيد غانم، المنسق العام لمراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، أن الألبان التي يتم تجميعها تخضع لمواصفات دقيقة تضمن سلامتها للمستهلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي على شاشة "اليوم الحدث"، مساء الاثنين، أن عملية تجميع الألبان كانت تتم في السابق بصورة غير منظمة وغير خاضعة للرقابة بشكل كامل.

وأكد أن وزارة الزراعة، تشرف إشرافًا كاملًا على جميع مراحل إنتاج الألبان، بدءًا من المزرعة ومرورًا بمراكز التجميع ووصولًا إلى المصانع.

وذكر أن الوزارة تحرص على أن تكون منتجات الألبان خالية من أي أمراض قد تضر بصحة المواطنين.

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور غانم أن قرار إلغاء اشتراط شهادة "حلال" على منتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة يهدف إلى تقليل تكلفة الاستيراد، وهو ما سينعكس إيجابًا على سعر المنتج النهائي للمستهلك. وأشار إلى أن مصر تستورد كميات من الألبان من الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة.