صلاح دياب: عبدالله كمال هاجمني فأطلق يدي في الكتابة

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

علق المهندس صلاح دياب، على ملاحظة الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، بأنه متسامح مع كل من هاجمه، قائلًا: "أما أنا لم أتسامح مع من هاجمني وإنما ممتن لهم جدًا فعبدالله كمال مثلًا عندما هاجمني أطلق يدي في الكتابة.

وأضاف: عن المراهقة، أنه دائمًا يراهق كل فترة يمكن أكون براهق كل 5 سنوات، بأفكار غريبة جدًا وبالتالي أتميز عن غيري، وليست في مجال معين، مشيرًا إلى أنه يجد راحته في أي فكرة و "يا تصيب يا تخيب".

وقال: "أنا أعمل في مجال الحلويات وماعرفش أعمل أومليت"، وهكذا في البترول وكل المجالات التي عملت بها، ولأنني لا أفهم في هذه المجالات استقطب من يفهم فيها.

وانطلق منذ قليل حفل توقيع كتاب المهندس صلاح دياب الذي يحمل عنوان: "مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا"، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ونظمت ندوة نقاشية حول الكتاب بحضور الكاتب الكبير محمد سلماوي والدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، ويدير الندوة الإعلامي محمود سعد.

يأتي ذلك بحضور نخبة من كبار الكتاب والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة.