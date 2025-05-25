محمد أبو الغار: البيزنس في دم صلاح دياب منذ طفولته

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

أشاد الدكتور محمد أبو الغار، بالجزء الأول من كتاب "مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا"، للمهندس صلاح دياب.

وقال أبو الغار: "حكى دياب في الجزء الأول من الكتاب، عن عدد كبير من القصص في طفولته تكشف أن "البيزنس في دمه" من الطفولة، وكان طفلًا شقيًا فوضوي يريد أن يعيش على مزاجه، ولذا تم رفده من الكلية الفنية العسكرية.

وتابع أبو الغار: "تجربة المصري اليوم، ليبرالية لها تاريخ طويل صدرت في مرحلة مفصلية من تاريخ مصر.

وأكمل: "كان مهم أن يتحدث بشكل تفصيلي عن رؤساء مصر السابقين سواء عبدالناصر أو السادات أو مبارك".

وواصل: "الفصل العاشر تحفة، وفيه كيف تعرف على زوجته وقصة حبه، وهو فصل لذيذ هز مشاعري كما يتحدث عن أحفاده".

وانطلق منذ قليل حفل توقيع كتاب المهندس صلاح دياب الذي يحمل عنوان: «مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا»، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتقام ندوة نقاشية حول الكتاب بحضور الكاتب الكبير محمد سلماوي والدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، ويدير الندوة الإعلامي محمود سعد.