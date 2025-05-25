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محمد سلماوي: صلاح دياب ظاهرة غريبة الشكل في الحياة المصرية

09:22 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 7 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 7 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 7 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 7 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 7 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- هاني رجب:
تقدم الكاتب الكبير محمد سلماوي، بالتحية للناشر محمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية ورئيس اتحاد الناشرين العرب، على شجاعته الأدبية لنشر كتاب "مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا"، للمهندس صلاح دياب.

وقال سلماوي إن صلاح دياب ظاهرة غريبة الشكل في الحياة المصرية، فهو رجل أعمال متنوع الإنتاج في البترول والإلكترونيات والصحافة والحلويات وعندما يقول أنه غير متخصص، فهو كلام غير حقيقي لأن لديه حاسة وتخصص مسئول عن نجاحه، لأنه قام بأعمال لم ينتبه لها غيره.

وأضاف أن دياب دخل هذه المجالات دخول الهاوي ولو رأيتم تعامله وشغفه كل يوم وتليفوناته التي لا تنتهي للعاملين في الجريدة بشأن نقاش كل كبيرة وصغيرة في الجريدة ستتعجبون، وكثير من الأبواب التي في الصحيفة من أفكاره، لأن الهاوي يعمل بجد وشغف كبير ولذا ينجح.

وتابع: "يستعد دياب أن يتراجع عن رأيه إذا وجد عدم جدوى أفكاره من قبل أصحاب الخبرة، لأنه يدرك جيدًا أنهم أصحاب التخصص، وهذا سر آخر من أسرار نجاحه".

وواصل: "من جمال شخصية دياب، تجد أنه تلقائي واندفاعي.

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صلاح دياب هذا أنا كتاب صلاح دياب محمد سلماوي
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