رئيس اتحاد الناشرين العرب: قرأت مذكرات صلاح دياب 4 مرات

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

أعرب الناشر محمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية ورئيس اتحاد الناشرين العرب، عن سعادته بإصدار كتاب "مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا"، للمهندس صلاح دياب.

وقال "رشاد"، خلال حفل التوقيع: لم أر في حياتي حفل توقيع كتاب بهذا الزخم، وهو أمر يدل على علاقة صلاح دياب بالكتاب والمثقفين.

وأضاف: بدأت فكرة الكتاب في حفل توقيع مذكرات الدكتور مصطفى الفقي، وحضرها المهندس صلاح دياب، وطلبت من الفقي نشر مذكرات صلاح دياب وبالفعل طلب منه كتابة مذكراته.

وتابع: قرأت المذكرات بالفعل ولم تتضمن أي هجوم على أي شخص، وبها قدر كبير من العرفان والتقدير لعدد كبير من الكتاب منهم مجدي مهنا، وقد قرأت هذه المذكرات ٤ مرات.

وأضاف: "بدأنا التحضير للكتاب منذ شهر أغسطس الماضي، وقد عرضت عليه بعض الملاحظات ووصلنا إلى الصيغة النهائية التي نشر بها الكتاب، وأحييه لأنه كان صادقا وهو يكتب".

وانطلق منذ قليل حفل توقيع كتاب المهندس صلاح دياب الذي يحمل عنوان: «مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا»، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتقام الآن ندوة نقاشية حول الكتاب بحضور الكاتب الكبير محمد سلماوي والدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، ويدير الندوة الإعلامي محمود سعد.

جاء ذلك بحضور نخبة من كبار الكتاب والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة، على رأسهم الكاتب حمدي رزق عضو المجلس الأعلى للصحافة وعبدالمحسن سلامة وعلاء الغطريفي رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق.

وكذلك الفنان التشكيلي وجيه وهبة والدكتور عمرو الشوبكي والمستشار حسام العادلي، وغيرهم.

ويكشف صلاح دياب، فى فصول كتابه «هذا أنا» وبكل جرأة وشفافية، طبيعة التحديات والأزمات التى واجهها فى مشواره.

ويكتب أيضًا عن تاريخه الشخصى والعائلى، بسردٍ شيقٍ يخلط التاريخ بالسياسة بوقائع الحياة الاجتماعية فى القاهرة والشرقية والبحيرة، وخارج البلاد.