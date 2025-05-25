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انطلاق حفل توقيع كتاب "مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا" بحضور كبار الكتاب

07:55 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
  • عرض 25 صورة
    حفل توقيع كتاب مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- هاني رجب:
انطلق منذ قليل حفل توقيع كتاب المهندس صلاح دياب الذي يحمل عنوان: «مذكرات صلاح دياب.. هذا أنا»، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

جاء ذلك بحضور نخبة من كبار الكتاب والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة، على رأسهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، والكاتب الكبير محمد سلماوي وحمدي رزق عضو المجلس الأعلى للصحافة وعبدالمحسن سلامة وعلاء الغطريفي رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والناشر محمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية.

وكذلك الفنان التشكيلي وجيه وهبة والدكتور عمرو الشوبكي والمستشار حسام العادلي، وغيرهم.

ومن المقرر أن يعقب حفل التوقيع ندوة نقاشية حول الكتاب بحضور عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، ويدير الندوة الإعلامي محمود سعد.

ويكشف صلاح دياب، فى فصول كتابه «هذا أنا» وبكل جرأة وشفافية، طبيعة التحديات والأزمات التى واجهها فى مشواره.

ويكتب أيضًا عن تاريخه الشخصى والعائلى، بسردٍ شيقٍ يخلط التاريخ بالسياسة بوقائع الحياة الاجتماعية فى القاهرة والشرقية والبحيرة، وخارج البلاد.

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