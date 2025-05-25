محافظ القاهرة: 43% من سكان الإيجار القديم يدفعون 50 جنيهًا

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أقدم العواصم على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المحافظة يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق.

وأضاف محافظ القاهرة: "يوجد في المحافظة مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة في المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة في المنطقة الشمالية، و266 ألف في المنطقة الجنوبية، و203 ألف في المنطقة الغربية، مؤكدًا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالي وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

وتابع صابر خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية، لدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل حوالي 4.55 من إجمالي الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.



وأوضح المحافظ، أن هناك 69610 مبنى في حاجة لترميم بسيط في المحافظة، و33017 في حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار في حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتًا إلى أن إجمالي العقارات التي تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار.

وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالي عدد الأسر التي تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالي، وأكثر من 900 جنيها في الشهر يمثل 1% من إجمالي عدد الأسر.

واستطرد محافظ القاهرة: "الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895 ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 مغلق لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن آخر، وهناك 4117 وحدة في حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، و يوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت أخرى 9756، مشيرا إلى أن إجمالي العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالي 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالي 4.5% من إجمالي الوحدات.