"هقول الخلاصة".. أحمد موسى يكشف تفاصيل "الحدث الجسيم"

كتب- أحمد السعداوي:

قال الإعلامي أحمد موسى إن منطقتنا تمر بأخطر مراحلها منذ 77 عامًا مضت، فالوضع لا يسر أحدًا.

وأضاف موسى، في منشور له عبر منصة "X"، اليوم الأحد: "لكل مَن يسأل؛ أقول الخلاصة: منطقتنا تمر بأخطر مراحلها منذ 77 عامًا مضت.. والتحديات والضغوط فوق التصور، وأعداء الأمس أصدقاء اليوم وغدًا.. ولا تعول على دور الولايات المتحدة؛ لأنها تغلق الباب أمام قيام دولة فلسطينية حاليًّا".

وأضاف الإعلامي: ولا تثق في "حماس"؛ لأنها مصممة على عدم خسارة سلطتها في غزة؛ ولكن نخسر الشعب الفلسطيني وتتم إبادته...

وتابع أحمد موسى بأن "العالم كاذب وبوجهَين، ومعاييرهم مزدوجة وبلا أخلاق.. يقتل ٥٠ ألف فلسطيني ولا يتحركون؛ بل يريدون تهجير شعب من أرضه بالكامل، ويستخدمون قوانينهم وسلاح معاداة السامية، إذا قُتل شخص أو شخصان؛ لإرهاب العالم.. هدفهم تدمير شعوبنا وتقسيم بلادنا، ليظل العدو الصهيوني يفرض كلمته ويرتكب مجازره وتوسعه..".

وأضاف الإعلامي: كل دولة تبحث عن مصالحها وأمنها واستقرارها، تفكيرنا كله أن نعمل وننتج ونصنع ونزرع ونبني ونبذل قصارى جهدنا ونساعد أنفسنا ونقف مع قواتنا المسلحة وندعمها بكل قوة؛ لأنها الوحيدة الباقية في هذا الإقليم لتحمي بلدنا وشعبنا.. وتكون مصر أولًا وأخيرًا؛ مصر ثم مصر".