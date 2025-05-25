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الأعلى للإعلام: وقف فوري للكابتن "رضا عبدالعال"

04:47 م الأحد 25 مايو 2025

رضا عبدالعال

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كتب- محمد سامي:

أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، عددًا من القرارات، بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس، وجاءت كالآتي:

- الموافقة على اعتماد قرار قناة (TEN) بتفعيل التقييم الذاتي، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير، حيث أبدت اللجنة قبولها لقرار القناة بالإيقاف الفوري لللكابتن «رضا عبدالعال»، من المشاركة لمدة أسبوع في حلقات برنامج «البريمو»، وتوجيه الشكر لإدارة القناة.

- استدعاء مسئولي صفحتي كل من إبراهيم مدكور وصبحي عبدالسلام على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لجلسة استماع، وذلك لسماع الإيضاحات اللازمة ردًا على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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رضا عبدالعال وقف رضا عبدالعال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عصام الأمير
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