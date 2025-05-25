يوسف القعيد يكشف عن رأيه في إغلاق بيوت الثقافة المستأجرة

كتب- محمد شاكر:

أعلن الكاتب الكبير يوسف القعيد، رفضه قرار وزارة الثقافة بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة، والتي يتجاوز عددها 120 موقعًا.

وقال القعيد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد: "أرفض هذا القرار جملةً وتفصيلًا؛ لأن المبررات التي سمعتها حول الأمر لم تقنعني على المستوى الشخصي".

وأضاف القعيد: نحن في أمسّ الحاجة إلى زيادة عدد قصور الثقافة؛ خصوصًا خارج المدن الكبرى، مثل الإسكندرية والقاهرة، التي تتوفر فيها بدائل للأنشطة الثقافية، وبها زخم ثقافي على عكس المحافظات الحدودية والبعيدة عن المركز، والتي تحتاج إلى زخم كبير.

وتابع القعيد: "الإغلاق ليس حلًّا، وإذا كان هناك تقصير فيجب محاسبة المُقصرين وتطبيق القانون عليهم".

وواصل القعيد: "أتمنى أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح مزيد من قصور الثقافة، وأن تصل إلى القرى المصرية والمدن الصغيرة والأحياء الشعبية؛ فجميعها أشد احتياجًا إلى وجود ثقافي فعال".

وقال القعيد بشأن المسارح المتنقلة وهل يمكن أن تحل محل بيوت الثقافة التي سيتم إغلاقها؟: "إن المسارح المتنقلة لا يمكن أن تكون بديلًا عن المواقع الثابتة، وتظل بيوت الثقافة الأفضل؛ لأنها تعتمد على الاستمرارية، ولكن بإمكان المتنقلة أن تؤدي الدور ذاته إذا تم توظيفها بشكل صحيح، في الأماكن التي ليس بها بيوت ثقافة من الأساس".

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