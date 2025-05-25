كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية جاءت ملبيةً لاحتياجات عملية أظهرتها التغييرات التي طرأت على قواعد البيانات جداول قيد الناخبين؛ الأمر الذي كان يتطلب التدخل بإجراء تعديل في القانونَين لمواجهة هذه المتغيرات.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروعَي القانونَين المقدمَين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب)؛ الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

وأضاف الحصري أن تعديل قوانين الانتخابات يعد عملية من أدق العمليات التشريعية، حتى تحتاج إلى بيانات دقيقة وعمليات حسابية دقيقة، ولذلك أشيد بمشروعَي القانونَين المقدمَين، وكذلك أشيد بالجهد المبذول في إعدادهما؛ حيث تم التعامل مع التعديلات بحساسية شديدة، ليس ذلك فقط بل أيضًا تم الالتزام بالأطر الدستورية والاستناد إلى بيانات دقيقة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بأن التعديلات تمت بمهارة عالية، بعد القيام بعمليات حسابية دقيقة والاطلاع على تجارب دولية في هذا المجال؛ للوصول إلى أفضل النتائج في شكل ومضمون مشروعَي القانونين.

واختتم الحصري كلمته بإعلان موافقته على مشروعَي القانونَين ودعوة زملائه للموافقة عليه.