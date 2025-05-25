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رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

03:09 م الأحد 25 مايو 2025

المستشار حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات وممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الحكومة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يُعد إطارًا تشريعيًا شاملًا يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الدستور الحالي، في مادته رقم (44)، ينص على أن الدولة تلتزم بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن المادة رقم (79) من الدستور نصّت على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، قائلًا: "أصبح لزامًا على المشرّع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة".

وأوضح أن الدولة، من خلال هذا القانون، تسعى إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

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المستشار حنفي جبالي رفع الجلسة العامة للبرلمان قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
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