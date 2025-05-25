كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان متابعتها لأزمة متصاعدة تتعلق بخريجي ودارسي تخصصي "الاستعاضة الثابتة" و"الاستعاضة المتحركة" من الجامعات المصرية، سواء من الأطباء المصريين أو العرب.

وأكدت النقابة، في بيان، أن الأزمة تطال الأطباء المسجلين حالياً على اللوائح التعليمية القديمة، وكذلك الحاصلين بالفعل على درجتي الماجستير أو الدكتوراة في أحد التخصصين.

وأرجعت النقابة أسباب الأزمة إلى تعدد المسميات واختلاف اللوائح والمناهج الدراسية والتدريب العملي وعدد سنوات الدراسة بين الجامعات المصرية، إلى جانب غياب المعيارية والمواءمة، وهو ما يؤدي إلى عدم الاعتراف الإقليمي والدولي بالشهادات المصرية في هذين التخصصين.

وأشارت النقابة إلى أن هذا الوضع أدى إلى ضياع العديد من فرص العمل على الأطباء الخريجين، وأثر سلباً على مستقبلهم المهني داخل مصر وخارجها، رغم أن التخصصين يُعدّان فرعين من أصل علمي واحد وهو "الاستعاضة السنية".

وناشدت النقابة العامة لأطباء الأسنان الجامعات المصرية بسرعة التدخل ووضع خطة زمنية واضحة وإجراءات إصلاحية عاجلة لتوحيد المناهج والمسميات واللوائح، حفاظاً على سمعة التعليم الطبي المصري ومستقبل الأطباء الخريجين في مصر والعالم العربي.