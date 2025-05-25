عبد العليم داوود يقترح تعديل قانون الانتخابات

كتب- نشأت علي:

تقدَّم النائب عبد العليم داوود باقتراح تعديل على نص المادة (4) فقرة أولى، بمشروع قانون تعديل مجلس النواب، والتي تنص على: "يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل".

وقال داوود خلال الجلسة العامة: "إن القائمة الانتخابية المطلقة هي أسوأ نظام انتخابي على مستوى العالم".

من جانبه، عقَّب النائب عبد الهادي القصبي بأن تطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات النيابية سيسمح بتمثيل بعض الأطراف التي عانت منها الدولة المصرية، والسبب الآخر في رفض نظام القائمة النسبية، بحسب القصبي، هو عدد المجالس التي تم حلها بسبب هذا النظام. وأضاف: "من الوطنية عدم المجازفة بالحياة السياسية والتشريعية في هذه اللحظة الحساسة في عمر الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن تمثيل كل فئات الشعب المصري يتعارض مع القائمة النسبية (مسيحيين، نساء، شباب، ذوي الهمم، مصريين في الخارج، فلاحين، عمال)".

وأكد القصبي: "لا يوجد نظام انتخابي في العالم كله هو الأفضل أو الأمثل، لكن ما يناسب الدولة المصرية هو ما يحافظ على استقرارها وعدم المجازفة".