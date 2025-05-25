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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية

02:07 م الأحد 25 مايو 2025

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون

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كتب - محمد سامي:

وقَّعَتِ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بروتوكولَ تعاون مع الجامعة المصرية الصينية؛ للاستفادة من الخبرات المشتركة لكلا الجانبَين في تنفيذ المشروعات القومية للدولة .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية، وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر مع مختلف الصروح التعليمية.

وأشار اللواء أحمد علي العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته، إلى أهمية البروتوكول في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة؛ باتباع أحدث الأسس والبرامج التدريبية في مختلف المجالات الهندسية .

وأعربت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، عن تقديرها الدورَ الذي تقوم به الهيئة الهندسية في كل المشروعات التنموية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة .

ويهدف البروتوكولُ إلى تحقيق التعاون المشترك في التدريب العملي لكلا الجانبَين في العديد من التخصصات الهندسية والتكنولوجية الحديثة، والاستفادة من الإمكانات العلمية والقدرات البشرية والبنية الأساسية المتاحة للطرفَين في شتى المجالات؛ بما يؤهلهم لمتطلبات سوق العمل.

حضر فاعليات توقيع البروتوكول عدد من قادة وضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية- الصينية .

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية

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