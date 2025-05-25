مجلس الوزراء يوضح تصريح مدبولي بشأن "شهادة حلال" لمنتجات الألبان

كتب- محمد سامي:

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشأن ما أُثير عن شهادة الحلال، وما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات، اليوم الأحد، بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري- الأمريكي.

وقال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025 إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.

وقال الحمصاني، في بيان، إن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال؛ بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.

ونوه متحدث الحكومة بأنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثمَّ سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.

وأوضح الحمصاني أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة إلى المواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.