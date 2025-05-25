"سلامة الغذاء": 4130 رسالة مُصدّرة.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبِلة

كتب – أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ18 لعام 2025، عن الفترة من 17 – 23 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 13 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 11 منشأة بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 27 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة، وجارٍ إدراج مورد أولي واحد بالقائمة المعتمدة للهيئة. كما أصدرت الإدارة 1893 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1089 شركة مصدّرة.

كما تم حضور لجنة الخضر والفاكهة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، يوم الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المُصدّرة، طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، 4130 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1380 شركة مصدّرة، تنوّعت ما بين 574 صنفًا من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدّرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المُصدّرة بواقع 16 ألف طن، يليها البصل بنحو 15 ألف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 4 آلاف طن. وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المُصدّرة 48 صنفًا، بنحو 55 ألف طن.

الموالح تتصدّر قائمة الفواكه المُصدَّرة

وما زالت الموالح تتصدّر قائمة الفواكه المُصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 23 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المُصدَّرة 24 صنفًا، بنحو 45 ألف طن.

ومثّلت السعودية، وهولندا، وإنجلترا، وأمريكا أكبر الدول المستقبِلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 193 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المُصدَّرة منه خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 636 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ580 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 575 رسالة.

وفي إطار تولّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025، وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 735 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1870 رسالة، بنحو 295 ألف طن، لعدد 830 شركة مستوردة، تنوّعت ما بين 244 صنفًا من القمح، وفول الصويا، وزيوت متنوعة، ولحوم بأنواعها، ومثّلت روسيا أكبر الدول المصدّرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تليها أوكرانيا، وأمريكا، ورومانيا.

وما زال ميناء الإسكندرية يتصدّر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه، بإجمالي 655 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الذي احتل المركز الثاني بـ375 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 240 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفّظ (إفراج مؤقت) 1101 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 418 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة لها أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 82 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 92 مستوردًا.

وسجّلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 92 منتجًا و5 شركات، ونفّذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 268 منتجًا جديدًا، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بالمرور على محافظات كفر الشيخ، والشرقية، والفيوم، ودمياط، والبحيرة، لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديرو الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي، وإجراء المتابعة المستمرة لحل أية مشكلات قد تحدث، بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التموين وجميع الجهات المشاركة داخل كل محافظة.

كيف تتعامل "سلامة الغذاء" مع الشكاوى الواردة؟

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 51 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحّدة – مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك)، بالإضافة إلى الشكاوى المقدّمة مباشرة إلى الهيئة. وتم غلق 25 شكوى، وجارٍ فحص 26 شكوى.

ونفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 137 منشأة غذائية للتأكّد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وبورسعيد، وأسوان، وقنا، والأقصر، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلّقة باشتراطات سلامة الغذاء.

ويُهيب الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالسادة المواطنين ضرورة إخطار الهيئة والإبلاغ الفوري عن أية مخالفة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء:

(https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx)، أو الاتصال بالخط الساخن 16528، أو الاتصال المباشر بإدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على رقم 01555771100، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق واتساب على الرقم ذاته، أو إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني:

consumer.complain@nfsa.gov.eg، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وفيما يتعلّق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكّد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والدقهلية، وبورسعيد، والغربية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والسويس.

وبناءً على تلك المأموريات، بلغ عدد فروع السلاسل التجارية المسجّلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2115 فرعًا، تابعة لعدد 54 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 821 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 628 معاينة، فيما استوفت 450 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنيا، البحر الأحمر، البحيرة، القليوبية وقنا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 30 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1719 منشأة، كما أصدرت الهيئة 1172 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، والتحفظ على 301 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 18 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الفيوم، البحيرة، الاسماعيلية، بني سويف، الدقهلية، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 61 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، بور سعيد وجنوب سيناء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة، أسيوط، سوهاج والقليوبية، وتم استيفاء 8 وحدات طعام في محافظات القاهرة، أسيوط، القليوبية، سوهاج، قنا والدقهلية وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 413 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن بالإضافة إلى 49 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن نصف آلي خلال الأسبوع الماضي.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما تم حضور لجنة فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذا حضور لجنة (حلال) وذلك لمناقشة مواصفة مصطلاحات (حلال) .

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 8 مأموريات رقابية على المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها، في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية والقليوبية.

كما تم تسجيل 8 منشآت حديثة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 667 منشأة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 19 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 17 حملة تفتيشية موسعة على 70 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 ألف كيس شيبسي، نصف طن لحوم ومقطعات دواجن، وجميعها مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 18 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 10 منشآت غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (مخبوزات، زيوت، ألبان)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 16 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 89 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، دكرنس، طلخا، السنبلاوين)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 4 حملات تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 16 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 118 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر(أجبان، ألبان، فسيخ، دواجن، لحوم، كبدة)، بالإضافة إلى مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (جلاش، بسكويت، خميرة، كيك، شاي).

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