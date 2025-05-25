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غدًا.. انطلاق فاعليات مناقشة موازنات شركات الكهرباء للعام المالي الجديد

11:19 ص الأحد 25 مايو 2025

إنتاج الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

تنطلق فاعليات انعقاد الجمعيات العامة العادية لمناقشة موازنات شركات الكهرباء عن العام المالي الجديد ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، غدًا الإثنين، برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتبدأ الجمعيات بشركات التوزيع التسع في سابقة تعتبر الأولى؛ حيث سيتم عقد ٤ جمعيات يوميًّا على مدى الأيام الأربعة؛ لتنتهى الخميس بشركات الإنتاج .

وتستهل الجمعيات بمناقشة موازنة شركات جنوب القاهرة للتوزيع؛ تليها شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ثم مصر الوسطي للكهرباء، ثم تختتم بشمال القاهرة للكهرباء.

وتعقد ٤ جمعيات عامة يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة موازنات شركات مصر العليا للتوزيع والبحيرة للتوزيع، والإسكندرية وجنوب الدلتا للتوزيع.

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شركات الكهرباء جابر دسوقي الشركة القابضة لكهرباء
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