مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

كتب- أحمد السعداوي:

قال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذي الحجة 1446هـ، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025م.

وأضاف عودة أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم إفريقيا وأوروبا؛ وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتَين الأمريكيتَين.

وتابع مدير مركز الفلك الدولي: وحيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الجمعة 06 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي.

ونوه عودة بأنه بالنسبة إلى وضع الهلال يوم الثلاثاء 27 مايو في بعض المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس؛ كما يلي:

- في جاكرتا يغيب القمر بعد 09 دقائق من غروب الشمس، وعمره 09 ساعات ودقيقتان، ورؤية الهلال في جاكرتا غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

- في أبوظبي يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و29 دقيقة، وبعده عن الشمس 7.7 درجة.

- وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و17 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.1 درجة.

- ورؤية الهلال في كل من أبوظبي ومكة المكرمة ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و46 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.4 درجة.

- وفي القاهرة يغيب القمر بعد 47 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و54 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.5 درجة.

- وفي الرباط يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة، وبعده عن الشمس 9.9 درجة،

- ورؤية الهلال في كل من عمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة بصعوبة وتحتاج إلى صفاء كبير في الغلاف الجوي.

وأوضح عودة: ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس، وبعده عن الأفق وقت رصده.

للتعرف على نتائج رصد الهلال، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان (www.AstronomyCenter.net)، حيث أنشئ المشروع عام 1998م ويضم حاليًّا أكثر من 1500 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلَّة وحساب التقاويم.

ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحري الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت؛ حيث تنشر تباعًا بعد تدقيقها وتمحيصها.

وتبين الخارطة المرفقة مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء 27 مايو من جميع مناطق العالم؛ بحيث إن:

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر؛ بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/ و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قِبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.