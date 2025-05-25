أحمد موسى: لازم نركز عشان محدش عارف هيحصل أيه بعد ساعة 

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الإعلامي أحمد موسى من ضرورة التركيز خلال المرحلة الحالية والمقبلة، مؤكدًا أن هناك تغيرات قد تحدث "صدمات" بسبب الإجراءات الخارجية، وأن بلادنا مستهدفة.

موسى قال، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه يجب على المواطنين التركيز خلال المرحلة الحالية والمقبلة. موضحاً: "الكلام مش مقصود به أي حد أو جهة وإنما موجه لجمهورنا العظيم في كل مكان".

وتابع أن هناك تغيرات في المواقف، فقد نجد ناس يحدث لها صدمة من بعض الإجراءات الخارجية، موضحاً أن هذه الأمور قد يكون لها تداعيات كبيرة أو خطيرة.

وأوضح أنه لا يملك أحد سيناريو لما يمكن أن يحدث بعد ساعة أو في الصباح أو غدًا أو بعد سنة، وهذا يجعلنا مسئولين عن أي كلمة أو خبر أو تويتة على مواقع التواصل الاجتماعي وألا نذهب خلف مواقع إثارة.

وشدد موسى على أن "بلادنا مستهدفة من لجان مختلفة وتنظيم إرهابي مستمر، وخصوصاً في قضية مصر في الماضي والحاضر وهي القضية الفلسطينية، حتى أن الأمور الإيجابية يقلبوها علينا".

وأكد أن كل الدول من أول أمريكا تعلم دور مصر وما قدمته للقضية الفلسطينية.

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن حدث عالمي مرتقب، موضحاً أنه "يوم 3 يوليو سنرى العالم كله في مصر في أهم وأعظم احتفال في 2025 حيث سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير وسيكون هناك حضور لملوك ورؤساء وزعماء دول كبيرة".

وأوضح أن الاحتفال سيكون أيام الخميس والجمعة والسبت، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدعوات لقادة الدول وسوف يحضر قادة دول كبيرة في الشرق وكذلك قادة دول كبيرة في الغرب ودول المنطقة.

وأردف الإعلامي أحمد موسى أنه سيكون هناك حضور مهيب في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحاً أن "العالم كله عينه على مصر حيث الاستقرار والأمان".