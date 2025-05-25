كتبت- داليا الظنيني:

حسم النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، الجدل حول احتمالية تنازل حزب مستقبل وطن عن الأغلبية في البرلمان القادم لصالح حزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا أن الأغلبية يحددها الناخبون وليس الأحزاب.

خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أجاب النائب حسام الخولي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي على خلفية الخلاف بين بعض أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة حول نظام القوائم في مشروعات قوانين الانتخابات، حول فكرة الأغلبية الكاسحة ومدى قبول التحالفات.

قال الخولي: "العملية أبسط من كده، بعض أحزاب المعارضة تقول أن أربع دول فقط في العالم لازالت تطبق فكرة القوائم المغلقة، متسائلًا: "كم بلد يطبق نظام الكوت حتى الآن بحجم 7 كوت؟"

وأضاف الخولي: "صحيح أن نظام الكوت نص على تمثيل بنسبة 25% للمرأة وبقية الفئات تمثيل بنظام ملائم، كيف سينفذ ذلك؟ وكيف سيتم التعامل مع بقية الفئات؟".

ولفت النائب الخولي إلى أن حزب مستقبل وطن في الانتخابات السابقة لم يكن أغلبية على نظام القائمة، بل على النظام الفردي، مضيفًا: "في الانتخابات السابقة حصلنا على الأغلبية على النظام الفردي وليس على القوائم".

ورداً على سؤال الحديدي حول جاهزية حزب مستقبل وطن لمنافسة حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات القادمة، وما إذا كانا سيقومان بتقسيم الدوائر بينهما، رد الخولي: "حصلنا على أغلبية قبل خمس سنوات بنسبة 53% وأنا أعلم ما أقولـ واشتغلنا على الأرض لساعات طويلة يوميًا لمدد وصلت إلى 18 ساعة في اليوم في الشارع مع المواطنين وقربنا من المواطنين ونطمح في الانتخابات القادمة أيضًا".