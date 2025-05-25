كتبت- داليا الظنيني:

روى سعيد جابر، ابن خالة الغطاس محمد نبيل، المتوفى غرقًا في العين السخنة خلال تأدية مهام عمله، تفاصيل حول وفاة قريبه وموقف الشركة المشغلة.

خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON أوضح أن محمد كان يعمل في شركة "O2 Diving" للغطس، المتخصصة في صيانة وتصليح معدات الغطس.

وتابع: "محمد ابن خالتي تم استخراجه بعد 28 ساعة من غرقه، تحديدًا الخميس في الرابعة والثلث مساءً"، مضيفًا أن الشركة لم تبلغهم بالواقعة، وأنهم علموا بالخبر عن طريق خادم المسجد الذي كان محمد قد كتب عنوانه لديه.

وأضاف: "الساعة 8:30 كنا في موقف السيارات للتوجه للسويس، وماكنّاش نعرف اسم الشركة، لأنه كان في المعتاد يهاتف والدته مرتين يوميًا، في الصباح وقبل النوم، للاطمئنان عليها".

وأردف: "محمد مؤمن عليه في الشركة، لأنه يعمل معهم منذ خمسة أشهر، ويذهب مع فرق الشركة إلى أي مكان. وفي آخر اتصال له قبل وفاته، قال لوالدته: أنا جاي بالليل".

كشف جابر أن عائلته لم تتلقَ تقريرًا عن حالة الوفاة وسببها، حتى شهادة الوفاة لم يُكتب فيها السبب، وطلبوا تشريح الجثة رغم دفن جثمان الراحل.

وأشار إلى أن الشركة كان لديها حوادث مشابهة بين عامي 2016 و2019، ولم يعلموا بذلك إلا بعد وفاة محمد وزميله حسن، مضيفًا: "محمد وحسن مبتدئين، ورغم ذلك تُركا ينزلان بمفردهما، رغم أن اللوائح تنص على أنه من المفروض أن يرافقهم مختص، على الأقل سوبرفايزر، كان داخل ياخد شوتات تحت الميه، ودي مش وظيفته كمبتدئ، والمفروض دي ضمن مهام السوبرفايزر، ولما سألت قالوا علشان كان شاطر فنزلناه مرتين تلاتة لحد ما اتعلم".

وقال: "أول ما وصلنا السويس، الشركة تفاجأت بوجودنا، وقالوا: جيتوا بدري ليه؟ خليكوا في مكانكم، وأول ما نلاقي محمد هنبلغكم. أخذونا من السويس لفندق تابع للشركة، وقالوا: هنبدأ البحث في السابعة صباحًا، لأن الآن لا يوجد مجال لنزول أحد، ولا بد من تصاريح، وحلّ الليل".

وكشف أن الشركة وكلت محاميها للتواصل مع الأسرة لإنهاء الأمر وديًا، لأنهم لم يكونوا يتوقعون طلب الأسرة لتشريح الجثمان، مؤكدًا: "منتظرين تقرير الطب الشرعي، ومن ثم اتخاذ بقية الإجراءات".