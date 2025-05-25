تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الزراعة عن فيروس الدواجن الغامض: النفوق طبيعي بسبب الطقس

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة لم ترصد أي فيروسات غير طبيعية منتشرة في الدواجن، مشيرًا إلى أن نسب النفوق في الدواجن طبيعية ومرتبطة بالأحوال الجوية الحالية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح أن بعض الدول مثل البرازيل رصدت بها حالات لفيروسات معينة، لكنها لم تنتقل إلى مصر، والوزارة لا تتعامل مع أي دولة بشكل عشوائي أو بدون ضوابط.

أديب يعلق ساخرًا على راتب الإعلامي جو روجان: الناس بتقر على مرتبي

علق الإعلامي عمرو أديب، على اللقاء الذي جمع حواس بالإعلامي الأمريكي جو روجان، والذي تابعه "مليون مشاهد حول العالم في أول ساعة".

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، أشار أديب إلى راتب روجان، قائلاً: "لكل الناس اللي بتقر على راتبي.. الزميل الإعلامي جو روجان بياخد 250 مليون دولار في السنة وأخر مقابلة معاه كانت ترامب وإيلون ماسك.. روجان استضاف العالم الأثري زاهي حواس وكان اللقاء عظيمًا".

هل الفيروسات التي تصيب الدواجن خطر على الإنسان؟.. دكتور بيطري يوضح

أكد الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة سابقًا، أن الفيروسات التي تصيب الدواجن لا تمثل خطرًا على صحة الإنسان، مشيرًا إلى وجود فرق واضح بين الفيروسات التي تصيب الطيور وتلك التي تصيب البشر.

وأوضح مصطفى بسطامي، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفيروس إذا أصاب الدجاجة، فإنها تصاب بحالة من الخمول ولا تُعرض للبيع من الأساس، مؤكدًا أن لحوم الدواجن المصابة تفسد بطبيعتها ولا تصل إلى الأسواق.

رئيس "إسكان النواب" يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر التطورات حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة ستستمع إلى رؤى ومقترحات واسعة النطاق من المحافظين وممثلي النقابات المهنية قبل إحالة مشروع القانون للمناقشة في اللجنه العامة بعد العيد.

وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، إن اللجنة ستستضيف أربعة محافظين غدًا وهم محافظو القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، كون هذه المحافظات تضم 82% من الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.

باتت مقصدًا سياحيًا.. أحمد موسى: فلل العلمين اتباعت قبل الشقق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت "متطورة جدًا وتشهد تطورًا عمرانيًا وسياحيًا هائلًا"، مؤكدًا أنها تمتلك مقومات فريدة ليست موجودة في أي مدينة عربية.

وتابع موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العلمين الجديدة تضم فنادق على أعلى مستوى قادرة على استقبال ملايين السائحين وأكد أن الفيلات في مدينة العلمين الجديدة تم بيعها قبل العمارات في "مفارقة غريبة"، لافتًا إلى أن الإقبال عليها واسع من المصريين والعرب والأجانب.

هل تصل لـ50 درجة مئوية؟.. الأرصاد تحذر من موجة حارة لـ72 ساعة

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من أن البلاد بدأت بالفعل تتأثر بموجة حارة تستمر لمدة 72 ساعة، مع توقعات بأن تبلغ ذروتها يوم الاثنين المقبل

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أكد القياتي، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل كبير، لكنها "لن تصل لـ50 درجة مئوية" كما يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

هيئة الإسعاف: 86% من البلاغات التي يتلقاها المركز ليست حقيقية

قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن المنظومة الإسعافية تضم حاليًا 3264 سيارة إسعاف تغطي جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا العدد لا يزال دون المعدلات العالمية المطلوبة.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة قدمت دعمًا استثنائيًا للإسعاف خلال العقد الماضي، حيث تمت إضافة نحو 1400 سيارة إلى الأسطول.