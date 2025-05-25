كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، عن تفاصيل اختيار مدينة العلمين الجديدة "عاصمة للمصايف العربية"، مؤكدًا أن مصر تشهد طفرة سياحية متميزة.

وأوضح آل فهيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القاهرة أصبحت "وجهة للعائلة العربية للتسوق وتضاهي مدنًا إقليمية ودولية".

وأضاف أن القاهرة تتميز بمنتجات ذات جودة في الصناعة وأسعار تنافسية، إلى جانب العديد من المشاريع السياحية في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة.

ولفت الدكتور بندر بن فهد آل فهيد إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية حرصت على تحقيق كل المعايير التي وضعتها المنظمة لاختيار العلمين الجديدة عاصمة للمصايف العربية.

واستطرد أن من ضمن معايير اختيار عاصمة المصايف العربية، "الإدارة والعمل التنظيمي، البنية التحتية والخدمات، أنماط الاستجمام والترفيه، حماية البيئة، والأهم الأمن والاستقرار والسلامة والصحة".

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة من المدن المتميزة وأصبحت على خريطة السياحة العربية والإقليمية وبها مختلف أنماط السياحة.

وشدد على أن مصر تشهد "طفرة سياحية متميزة وهذا بفضل الجهود الحكومية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحدث طفرة تنموية في مجال السياحة".