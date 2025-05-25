كتب- عمرو صالح:

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربي ان قانون انتخابات مجلس الشيوخ يجسد توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على أحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية استنادا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية.

وأكد اللواء طارق نصير خلال كلمتة في الجلسة العامة الطارئة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ على أن القانون جاء معبرا عن الرؤية الإصلاحية في إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم وعدد دائرة وبهذه الخطوة نواصل مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية سعيا الي بناء نظام تمثيلي رشيد يعكس الإرادة الشعبية بوضوح ويرتقي بالأداء البرلماني ليواكب تطلعات المواطنين و برلمان أكثر عدالة وفاعلية وشمولا

وأضاف نصير ان التعديل يضمن أن تكون كل فئات المجتمع ممثلة في ظل ما ترسخ له الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والدستورية على ما بذله أثناء الحوار الوطني في إدارة العديد من الجلسات مع كافة الأحزاب السياسيةً لمناقشة هذا القانون والتوافق عليه كما وجه نصير الشكر باسمه وباسم حزب حماة الوطن للجنة الدستورية والتشريعية على جهودها في تقديم مشروع الانتخابات البرلمانية الذي يليق بمصر الحديثة.

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