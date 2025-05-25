كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حضور المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية وذلك بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أكد الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة سابقًا، أن الفيروسات التي تصيب الدواجن لا تمثل خطرًا على صحة الإنسان، مشيرًا إلى وجود فرق واضح بين الفيروسات التي تصيب الطيور وتلك التي تصيب البشر.

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر التطورات حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة ستستمع إلى رؤى ومقترحات واسعة النطاق من المحافظين وممثلي النقابات المهنية قبل إحالة مشروع القانون للمناقشة في اللجنه العامة بعد العيد.

قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن المنظومة الإسعافية تضم حاليًا 3264 سيارة إسعاف تغطي جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا العدد لا يزال دون المعدلات العالمية المطلوبة.

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، واصلت قوات حرس الحدود جهودها في تنفيذ الضربات الناجحة وإحباط المحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة، مصير مغادرة الوزيرة الحالية، الدكتورة ياسمين فؤاد، داخل الوزارة، وذلك بعد اختيارها لتولي منصب في الأمم المتحدة.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة الجيزة، التي شملت حضوره احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمرور 123 عامًا على تأسيسه، وافتتاح مبنى هيئة الإسعاف الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، وتفقد عدد من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن استمرار الموجة شديدة الحرارة.