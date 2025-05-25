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الخميس.. قصور الثقافة تطلق قافلة ثقافية إلى قرية منية شبين بالقليوبية

03:00 ص الأحد 25 مايو 2025

الهيئة العامة لقصور الثقافة

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كتب- محمد شاكر:
تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، قافلة ثقافية إلى قرية منية شبين بمحافظة القليوبية، في السادسة من مساء يوم الخميس المقبل 29 مايو.

تقام القافلة الثقافية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستمر على مدار يومين ضمن خطة الأنشطة التي تهدف إلى دعم قيم الانتماء وتعزيز الهوية الثقافية، وتتضمن فعاليات القافلة أمسيات شعرية يشارك فيها نخبة من شعراء وأدباء نادي الأدب بشبين القناطر.

ويشارك في القافلة كذلك عدد من الفنانين التشكيليين من خلال ورشة للفنون التشكيلية، تتيح لأبناء القرية التعبير عن أنفسهم وأفكارهم بالرسم والألوان، إضافة إلى فقرة مخصصة لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال والشباب في مختلف المجالات الإبداعية.

وتشهد أيضا محاضرة تثقيفية تلقيها أسماء العربي، أخصائي ثقافي، بهدف التعريف بأركان الحج وأبعاده الروحية والاجتماعية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج.

تقام الفعاليات ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، وينفذها بيت ثقافة شبين القناطر.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قافلة ثقافية منية شبين
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