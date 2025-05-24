وزير الزراعة عن فيروس الدواجن الغامض: النفوق طبيعي بسبب الطقس

كتب- حسن مرسي:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة لم ترصد أي فيروسات غير طبيعية منتشرة في الدواجن، مشيرًا إلى أن نسب النفوق في الدواجن طبيعية ومرتبطة بالأحوال الجوية الحالية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح أن بعض الدول مثل البرازيل رصدت بها حالات لفيروسات معينة، لكنها لم تنتقل إلى مصر، والوزارة لا تتعامل مع أي دولة بشكل عشوائي أو بدون ضوابط.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة تجوب أغلب المزارع.

وأوضح أن بعض المزارع المفتوحة التي لم يتم تطويرها أو تحديثها شهدت حالات نفوق بسبب العوامل الجوية وعدم الالتزام بالنظم السليمة في التربية.

وأضاف أن بعض هذه المزارع يقع داخل مناطق سكنية أو في مناطق لا تصلح لتربية الدواجن، وغالبًا ما تكون مزارع صغيرة ومنتشرة، إلا أن الوضع العام لقطاع الدواجن مستقر.

وأكد وزير الزراعة أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 1.4 مليار طائر سنويًا، مضيفًا أن هذه الصناعة تُعد من القطاعات الحيوية، حيث يعمل بها عدد كبير من المواطنين وتقدر استثماراتها بنحو 100 مليار جنيه.

وأكد الوزير، أن أي مرض يتم رصده من قبل الوزارة يُتوفر له العلاج الخاص فورًا، مشيرًا إلى أن مديريات الزراعة تعمل على مدار الساعة لرصد أي حالة غير طبيعية، وحتى الآن لم يتم رصد أية أمراض غير مألوفة أو خطيرة.