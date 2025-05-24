أديب يعلق ساخرًا على راتب الإعلامي جو روجان: الناس بتقر على مرتبي

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على اللقاء الذي جمع حواس بالإعلامي الأمريكي جو روجان، والذي تابعه "مليون مشاهد حول العالم في أول ساعة".

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، أشار أديب إلى راتب روجان، قائلاً: "لكل الناس اللي بتقر على راتبي.. الزميل الإعلامي جو روجان بياخد 250 مليون دولار في السنة وأخر مقابلة معاه كانت ترامب وإيلون ماسك.. روجان استضاف العالم الأثري زاهي حواس وكان اللقاء عظيمًا".

وأكد أديب على قيمة الدكتور زاهي حواس، قائلاً: "عندنا في مصر كنز مستدام اسمه زاهي حواس قادر على الترويج للحضارة المصرية في العالم".

وأضاف: "لو مش هنعلم ولادنا تاريخهم بصورة صح خلونا في الأهلي والزمالك".

من جانبه أكد عالم المصريات زاهي حواس على ضرورة إنتاج أفلام وثائقية وثقافية قادرة على جذب المشاهد، مؤكدًا أن الحضارة المصرية لا تقتصر على الفراعنة فقط، بل تشمل عصورًا متعددة مثل الرومانية، واليهودية، والمسيحية، وتاريخ ثورة يوليو والتاريخ الحديث.

وانتقد حواس الطريقة التقليدية التي تُعرض بها الآثار والتاريخ المصري، واصفًا إياها بـ"المملة"، في حين تقدم منصات مثل قناة "ديسكفري" الأفلام الوثائقية بأسلوب المغامرة والتشويق.

وشدد عالم الآثار على أهمية ترسيخ القيم الحضارية في عقول الأطفال منذ الصغر، قائلاً: "لازم نعرف تاريخنا عشان نبقى عظماء ونخدم بلدنا".