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رئيس حزب الجبهة الوطنية يوجه رسالة للمواطنين

11:33 م السبت 24 مايو 2025

الدكتور عاصم الجزار

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كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة للوصول إلى آليات تجمع بين الرؤية والتنفيذ على أرض الواقع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، قائلًا: "فتحنا برامج للحوار بعنوان نلتقى.. نتحاور.. نتشارك، فالحوار لغتنا منذ البداية ومستمرين على هذا النهج".

وأضاف "الجزار"، خلال كلمته بالمؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية قائلا "نستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة باختيار مرشحين على درجة كبيرة من التميز، يدعمهم برنامج قوي يعكس أولويات المصريين".

ووجه الجزار رسالة للحضور والمواطنين بشكل عام قائلا: "نعدكم أن نكون صوتكم ونؤيد كل ما فيه مصلحة للمواطن بكل شجاعة".

ونظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمره الأول اليوم السبت بمحافظة الشرقية بحضور قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة.

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الدكتور عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية الانتخابات البرلمانية
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